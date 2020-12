Deise Gouveia e Paula Reprodução

Publicado 06/12/2020 16:41 | Atualizado 06/12/2020 18:33

Rio - Todo mundo sabe que uma noitada boa também rende muitos micos e isso aconteceu com Deise Gouveia. Moradora do Complexo do Alemão, a jovem foi filmada por uma amiga enquanto voltava de uma festa. Visivelmente "alta", Deise cambaleia pelas ruas da favela e, de repente, tropeça em uma porta e cai dentro da casa de outra pessoa. Mas o vídeo do tombo, que viralizou nas redes sociais, veio acompanhado de um gesto de solidariedade.

A dona da casa "invadida" por Deise é Paula. Paula sofre de câncer no reto e encontra dificuldades para arcar com os custos do tratamento. Aproveitando a visibilidade, Deise lançou uma campanha de arrecadação de fundos, uma vaquinha virtual , que em menos de 24 horas já arrecadou mais de R$ 40 mil reais.

Nova famosa do pedaço, Deise, que já tem quase 200 mil seguidores, explicou a ação em uma postagem. Inclusive, foi a mãe de Deise quem a mandou procurar a moradora da casa. Nos stories, a mãe da jovem compartilhou o puxão de orelha na filha com os seguidores. "Eu não tô achando nada engraçada essa palhaçada. Você devia tomar vergonha na cara e ainda tá achando bonito", brincou a mãe de Deise sobre o mico da filha.

Leia na íntegra a publicação de Deise:

"Pra vocês que não sabe, eu sou a Deise "do tombo" (kkkkkkkkkkkkk) e essa é a Paula (a dona da casa que eu caí) depois do tombo eu fui na casa dela pedir desculpa e ela me disse que sofre de câncer no reto, pedi um amigo de confiança para está fazendo a vaquinha online peço de coração a todos vocês que puderem ajudar com qualquer contribuição será muito bem vindo! Eu sou do Rio de janeiro, complexo do alemão, rua 2 na alvorada e quem quiser entregar alimentos, frutas, legumes, frauda (TAMANHO M) pode está entrando em contato comigo que eu irei buscar. Deus sabe de todas as coisas e eu creio que esse tombo na casa dela não foi em vão, Deus faz tudo certo no tempo dele!", escreveu.

