Por O Dia

Publicado 29/11/2020 18:29

Jaquelline contou que foi ameaçada por uma moradora do prédio onde mora logo após receber familiares e alguns amigos em sua casa. Em seu relato, através do Instagram Stories, neste domingo, a cantora se emocionou.

A ex-bbb acusa a vizinha de preconceito, já que ela chamou suas visitas de 'bandidos', e disse que ela estava filmando toda a movimentação de seu apartamento.

"É horrível você se sentir ameaçado. Esse ano está acontecendo tantas coisas ruins e o ser humano fazer isso com o próximo. São quatro torres aqui no meu prédio. Agora não sei quem é essa pessoa, se é rancor, inveja, raiva, preconceito... Eu vim aqui porque estou desesperada. Mandei mensagem para minha advogada, as autoridades aqui do meu prédio", comentou ela.

Jaquelline ainda lamentou: "Jamais imaginei que estaria passando por isso. Vim aqui falar pra vocês, porque não sei mais o que pode acontecer aqui neste apartamento. As pessoas estão muito ruins. É muita maldade das pessoas, pra que ficarem espalhando todo esse ódio? Ficar coagindo as pessoas, ameaçando as pessoas".