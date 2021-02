Thais fica chateada por não ter sido escolhida para o pódio de Carla Diaz nem para o de Camilla de Lucas Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 09:36 | Atualizado 16/02/2021 09:42

Rio - Thaís foi uma das participantes que mais ficou abalada com o jogo da discórdia, na noite desta segunda-feira. A cirurgiã-dentista ficou extremamente chateada com Carla Diaz e Camilla de Lucas porque nenhuma das duas a escolheu para seus respectivos pódios. Na dinâmicas, os brothers deveriam dizer quem eles queriam ver ao seu lado no pódio da final do programa.

fotogaleria

Publicidade

Chorando muito, Thais desabafou com as amigas na área externa da casa após o fim do programa e disse que não há ninguém que a priorize no programa. Carla Diaz tentou se aproximar para dar um abraço em Thais, que recusou. "Não consigo ainda", disse. "Tudo bem. Espero que essa mágoa passe", respondeu Carla Diaz.

Se debulhando em lágrimas, Thais contou que sempre foi excluída na escola, mas que lá pelo menos tinha sempre uma amiga que estava ao seu lado. "Pelo menos eu tinha ela lá, é importante saber que tenho alguém", disse.

Publicidade

Muita gente nas redes sociais ficou com pena de Thais, mas os internautas também relembraram o momento em que Thais foi extremamente grosseira com Lucas Penteado e o excluiu quando os dois foram sorteados para fazer as compras da semana. Thais disse para Lucas parar de falar e disse que ele só deveria falar com ela quando ela perguntasse algo a ele.