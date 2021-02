Fiuk tenta dizer para Thais que não quer fazer casal, mas ela insiste: ’Você não tem carinho por mim?’ Reprodução / TV Globo

Publicado 11/02/2021 07:34

Rio - Thais chamou Fiuk para conversar durante a festa do "BBB 21" na noite desta quarta-feira. Desde que beijou o ator, a dentista anda meio desapontada pela casa. Ela acreditava que os dois formariam um casal, mas não foi o que aconteceu. Assim que foi encostado na parede por Thais, Fiuk já adiantou: "Não quero te magoar também, sacou?".

Thais tentou tranquilizar Fiuk. "Eu sou responsável por mim, você é responsável por você. Eu me cuido, você se cuida", disse. Fiuk mais uma vez tentou fugir da conversa com a sister. Ele disse que achou "irado" ela ter tido atitude de chamá-lo para conversar, mas prefere falar com ela no dia seguinte.

"Você está com medo de alguma coisa?", perguntou Thais. "Talvez", respondeu o ator. "Eu gosto muito de viver o momento. Eu não espero, sabe? Eu vivo o momento, faço minha parte, a pessoa faz a dela. Se der, deu. Se não der, não deu. O que tiver que ser será", disse Thais.

"A gente está muito aflorado", afirmou Fiuk. Thais perguntou, então, se o beijo atrapalhou a relação deles. "Você acha que o beijo atrapalhou?”. “Não, foi mó legal, me senti com 15 anos de novo. Foi incrível. Fora minha timidez bizarra que é um pouco over. Mas não quero te decepcionar de alguma maneira”, respondeu Fiuk.

"Você não queria ficar de casal?”, perguntou a goiana. “Não estou pronto para isso aqui. Quando eu estou de casal, gosto de dar atenção, ficar junto. Aqui é muito difícil, acontece coisa o dia inteiro", respondeu Fiuk. "Eu também vim com a cabeça de não fazer casal. Não era o que eu queria. Você não tem carinho por mim?", insistiu Thais, incrivelmente sem perceber ainda que Fiuk não quer ficar com ela. "Óbvio que tenho", respondeu o ator.

Eles continuaram conversando por mais um tempo sobre o beijo que rolou entre e eles e depois se abraçaram.