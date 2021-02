Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 14:07 | Atualizado 27/02/2021 14:07

Rio - Poucos dias após a confirmação de uma nova temporada de 'No Limite', Gilberto relembrou o reality durante um bate-papo com Juliette e João Luiz, no 'Big Brother Brasil 21', na última sexta-feira.



Os brothers falavam sobre comidas exóticas e a possibilidade de elas estarem em possíveis provas a serem cumpridas no reality. Foi, então, que o economista confessou: "Eu iria para o No Limite se me chamassem".



Em seguida, o pernambucano perguntou para a maquiadora e o professor se eles encarariam o desafio. "Eu iria para qualquer coisa que me chamassem", afirmou Juliette.