Rio - Após confirmar a volta de 'No Limite' a programação da TV Globo, a emissora deu um spoiler sobre o reality através do Instagram , nesta quinta-feira: os participantes serão ex-BBBs. No entanto, nenhum nome foi divulgado ainda.

"Qual EX você quer ver? Ainda não escolhemos ninguém!", perguntou Boninho, diretor da atração, através de suas redes sociais. Kaysar respondeu a publicação com dois emojis de fogo. "Pode se preparar", respondeu o diretor.

Grande sucesso dos anos 2000, a nova versão de 'No Limite' está de cara nova! Os ex-BBBs enfrentarão um desafio cheio de aventuras em um local inóspito.



“Há mais de 20 anos eu fazia parte de uma jornada que eu não imaginava o quanto mudaria a minha vida. Produzimos o primeiro reality brasileiro! O ‘No Limite’ trouxe para a televisão brasileira um formato que veio para ficar e se transformou numa paixão nacional. Um sentimento que divido com o público. A volta do ‘No Limite’ é um desejo antigo – meu e de muita gente. E mais um capítulo nessa história apaixonante que é produzir um reality trazendo sempre novidades”, conta Boninho, que esteve na primeira edição, ao site Gshow.

E parece que as novidades não ficam por aí! De acordo com a coluna Zapping, do jornal Folha de S.Paulo, Marcos Mion, que foi demitido da Record, deverá ser o apresentador da atração. Será?





