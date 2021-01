Internautas especulam sobre a entrada de mais dois participantes no ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 09:33 | Atualizado 26/01/2021 09:41

Rio - O "BBB 21" começou e os internautas já estão atentos a tudo. Antes mesmo de o programa começar, em um vídeo divulgado pela produção para mostrar a casa, várias pessoas perceberam que somando o espaço da Área Vip com a Xêpa, a casa tem um total de 22 cadeiras. O reality, no entanto, só tem 20 participantes.

fotogaleria

Publicidade

Começaram, então, as especulações sobre a possível entrada de mais duas pessoas na casa mais vigiada do Brasil. Mesmo que sejam só 20 participantes, essa edição já tem o maior número de brothers de todas as edições.

"Mudando a pauta... Boninho acha que nos engana? Contabilizando as cadeiras do vip mais xepa são 22 cadeiras, será que vem mais participantes surpresas por aí?", perguntou uma pessoa no Twitter. A própria Carla Diaz também percebeu a quantidade maior de cadeiras.

Publicidade

"Carla Diaz contou as cadeiras e já começou a montar o jogo? Já amei", comentou um internauta sobre a perspicácia da atriz.

Boninho segue despistando sobre o mistério das cadeiras. "Boninho, tem 22 cadeiras na sala. Alguém mais vai entrar?", perguntou uma pessoa. "Verdade. 22", escreveu apenas o diretor do programa.