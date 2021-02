Caio, Rodolffo e Gilberto reprodução da TV Globo

Publicado 28/02/2021 16:27 | Atualizado 28/02/2021 16:35

Rio - Caio foi às lágrimas após ver o vídeo com a mensagem de sua família durante o almoço do Anjo, neste domingo. Ele foi consolado Gilberto e Rodolffo, seus convidados para a ocasião. Ao final da mensagem, o cantor sertanejo comentou: "Esse foi o melhor de todos".

Após o momento de emoção, os três conversaram sobre o jogo do 'BBB21'. O doutorando em economia falou sobre uma situação que viveu com Projota. "Nesse conversa vai, ele falou assim: 'Eu estou triste, mas o Gil votou em mim. O que me chateia não é isso. O que me chateia são pessoas que sentam comigo' Aí ele disse assim, não falou o seu nome, mas para um bom entendedor, amigo: 'Fala de jogo comigo abertamente, as vezes eu estou na conversa e ele puxa assunto de jogo, e me dá o Monstro para que eu não possa atender o Big Fone. No negócio de Lucas, a ideia que foi dada é que quem tem o Monstro dificulta para entender o Big Fone. Por isso que nós queríamos dar o Monstro para ele'. Ou seja, o que deu a entender é que você era um traíra. E se ele jogar isso no ao vivo..".



Caio interrompeu o amigo e frisou: "Aí prepara. Se ele jogar no ao vivo, ele vai preparado".