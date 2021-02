Projota e Arthur reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 13:43

Rio - Cumprindo o Castigo do Monstro, Projota está cada vez mais bolado com alguns participantes do 'Big Brother Brasil 21'. O rapper se irritou ao precisar esperar para fazer o Raio-x, na manhã deste domingo. É que Sarah, Gilberto e João Luiz estavam na sua frente. Durante um bate-papo com Pocah e Arthur, ao lado do Big Fone, ele desabafou: "Não aguento mais! Bando de filho da p*ta, Peguei fila pra fazer o raio-x. Já fui o primeiro a chegar ali, já deixei os monstros passarem na minha frente. Semana passada mesmo, tá ligado? E hoje peguei fila, mano. Três pessoas na minha frente, na fila".

Ele continuou seu desabafo e sobrou até para João Luiz. "Inclusive esse líder de merda [João Luiz]. Esse filho da p*ta. Mano, me deixa ficar aqui pra eu tirar esse desgraçado na semana que vem. Falso do c*ralho".

O instrutor de crossfit opinou: "Isso é bom pra gente aprender". "Eu não quero conversa com essas pessoas", destacou o paulista. "Realmente, não custava nada [ter dado a vez]", concordou Pocah. "Até o Caio, machucado, [perguntou] 'quer ir, Pocah?'."

Projota voltou a se referir a João ao concordar com a amiga. "Mas é assim, o monstro sempre passa na frente. Depois, 'fair play'! Isso é que é falta de fair play. O que eu fiz pra essas pessoas? Eu não fiz nada pra eles. O cara não fez nada no jogo até agora, ganhou um líder e tá achando que ele é quem?", questionou ele, que prometeu se vingar de um por um caso 'volte do paredão'. "Eu volto a falar, meu, vai ter paredão hoje. Eu vou estar no paredão. Ou me tira desse inferno ou me deixa aqui até o fim que eu vou tirar um por um, é só querer. Eu aguento. Eles vão me dar monstro, vai ser o inferno minha vida aqui. Mas eu fico até o fim. Se precisar eu fico aqui até maio, tirando um de cada vez. Esse bando de falso, gente fingida, gente que se faz de bonzinho. Não fiz nada pra eles, nada. Muito pelo contrário, tá ligado? Pra me fazer passar por umas palhaçadas dessas".

O rapper ainda continuou: "Só eu sei o que eu tô passando aqui. Eu tô me sentindo humilhado, igual um lixo. Nunca fizeram isso com ninguém. Estão fazendo comigo por quê? O que eu fiz pra eles? Nada! Nada de mau! Eu fiz coisas boas pra eles.... O que eu to sentindo não vai passar depois que eu entregar essa fantasia. Não vai. E eu vou fazer questão de não deixar passar. Não é pra passar. A gente fica tentando ficar bem com as pessoas. É da minha índole querer que fique tudo bem. Mas eu não posso deixar isso passar", garantiu o paulista..