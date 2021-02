Após atender ao Big Fone, Carla fica preocupada Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 08:28

fotogaleria Rio - Após vencer a corrida para atender o temido Big Fone neste sábado, Carla Diaz demonstra preocupação em ir para o quinto paredão do 'BBB 21'. "Eu estou com medo de eles irem em mim agora". A atriz colocou Lumena, Fiuk e Rodolffo na berlinda.

Durante conversa com Juliette, Carla acha que Gilberto pode votar nela neste domingo. A advogada, então, avalia a atitude da sister de escolher um dos brothers: "Eu não imaginava que tu ia botar Fiuk". A paulista se explica, e a paraibana concorda: "Não tinha opção mesmo". "Eu não ia em Gil", destaca Carla.

Nesta semana, à princípio, serão cinco emparedados: três pelo Big Fone, um pela casa e um pelo Líder. O indicado pelo Líder, no entanto, poderá salvar um dos três emparedados pelo telefone.



Após isso, restarão quatro brothers no paredão que, com exceção do indicado pelo Líder, poderão participar da Prova Bate e Volta.