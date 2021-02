Por iG

Publicado 28/02/2021 08:14 | Atualizado 28/02/2021 08:15

fotogaleria

Rio - Depois de duas semanas em silêncio, o Big Fone voltou a tocar na quinta semana do 'BBB 21'. O telefone tocou durante o programa, na noite deste sábado. Carla Diaz atendeu e indicou Lumena, Rodolffo e Fiuk ao paredão.Nesta semana, à princípio, serão cinco emparedados: três pelo Big Fone, um pela casa e um pelo Líder. O indicado pelo Líder, no entanto, poderá salvar um dos três emparedados pelo telefone.Após isso, restarão quatro brothers no paredão que, com exceção do indicado pelo Líder, poderão participar da Prova Bate e Volta.