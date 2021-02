Gil, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

Rio - Gilberto contou que passou por uma situação embaraçosa enquanto tomava banho no 'Big Brother Brasil 21', neste domingo. Durante um bate-papo com Caio, enquanto eles esperavam o resultado do queridômetro aparecer na TV, o pernambucano confessou: "Amigo, hoje aconteceu um desastre. Tô muito nervoso. Mas eu não tenho o que fazer, já tava no banho mesmo".

Caio perguntou o que houve e o doutorando explicou: "Eu tava no banho e o negócio su... do nada". "Nooooooss...", disparou o goiano. "Aí já não tem o que fazer. Tava no banho mesmo. Ia fazer o que? Tava tomando banho do nada e só subiu, assim. E eu fiquei 'ai, meu Deus, e agora? Ia fazer o que?' Ah, fui tomar banho".

Caio concordou que não tinha muito o que fazer. "Deixa, ué", afirmou. Gil, então, concluiu. "A câmera nem virou pra mim, graças a Deus. Acho que ninguém me viu, graças a Deus".

Em outro momento, o pernambucano não se segurou e contou o ocorrido para Juliette, Sarah, Caio e Rodolffo, no quarto Cordel. "Amiga, aconteceu uma tragédia. Eu fui tomar banho, normal, e aí a metade do banho, do nada, subiu, sem querer. Aí não tinha o que eu fazer nada. Eu espero que a câmera não esteja em mim naquele momento", disse ele, que logo revelou o que fez para reverter a situação. "Aí eu comecei a cantar hinos 'minha alma tem paz, contigo está...'. Aí voltou ao normal. Aí também [a causa da ereção] era xixi, porque eu saí e mijei".