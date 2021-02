Tiago Leifert Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 09:40 | Atualizado 28/02/2021 09:48



"Tá vendo, cê chama a amiguinha de sonsa, depois fica ai morrendo de medo, se salvou", disse o apresentador relembrando do desentendimento entre Viih Tube e Carla no dia anterior

Depois foi a vez de Lumena ser alvo das piadas de Tiago. Ele brincou com o jeito de falar da psicóloga, que já tretou com a Carla dentro do programa algumas vezes.



"Ou então vai que sei lá, nas vivências aí, a mediocridade da vivência, não sei o quê? Toma uma indicação ao paredão também".