

28/02/2021

Rio - O Big Fone tocou, na noite deste sábado, e Carla Diaz atendeu e colocou Lumena, Rodolffo e Fiuk no paredão do 'BBB 21' . Após a indicação, o filho de Fábio Jr não escondeu seu descontentamento com a situação e até se lamentou por ter "deixado" a atriz atender ao telefone.

fotogaleria

Bibi perigosa ligando pra Carla Diaz em pleno bbb #BBB21

CARLA ATENDEU / Até o Tiago

INSUPORTÁVEL / Carla Diaz / boa Carlinha / lumena insuportável / bigfone #bigfone / falsa / Lumena / Viih Tube / sonsa / pq carlinha pic.twitter.com/sybL4QLfwR — vem vacina (@caozatico) February 28, 2021

"Você vê, deixei a Carlinha atender o (Big Fone) e ela vai lá e pá (indica para o paredão)", disse Fiuk durante papo com Lumena na área externa da casa.Os internautas se revoltaram com a declaração do participante. Alguns perfis até exibiram vídeos em que mostram Carla Diaz saindo em disparado na frente de Fiuk na hora do toque do telefone.