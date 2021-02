Por iG

Publicado 28/02/2021 11:14

Rio - Tamy Contro desabafou em seu perfil no Instagram sobre a participação de Projota no 'BBB 21' e disse que tem muita gente "sabotando" seu marido. Ela falou também que o cantor foi para o programa para jogar, e não "ser planta"."Não é de hoje, meu amor, e infelizmente muita gente assiste ao 'Big Brother' pelo Insta, pelo Twitter. E muita gente recebe para postar certos tipos de conteúdo. Então você vai achar por aí vários vídeos cortados, editados, umas fotos com umas aspas cabulosas", disse ela ao responder se achava que estavam sabotando o marido.