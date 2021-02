Boninho, diretor do BBB Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 28/02/2021 09:59 | Atualizado 28/02/2021 10:04

fotogaleria Rio - Boninho não gostou de saber que o público italiano estava querendo boicoitar o 'BBB 21'. A confusão começou por conta da participação da brasileira Dayane Mello no Big Brother do país, o Gran Fratello Vip, que está sendo uma das favoritas a ganhar o prêmio por conta do esforço dos brasileiros.

"Pode isso Arnaldo??? A torcida do BB italiano quer boicotar o nosso @bbb , só porque uma brasileira tem chance de ganhar. O que você faria? #gfvip #bbb21", disse o diretor no seus Twitter e recebeu o apoio da esposa, Ana Furtado.

No post, ele posta a imagem de uma italiana prometendo que iria ter o boicote do reality show brasileiro e uma bomba dizendo que “mexeu com um, mexeu com todos”. Além disso, Boninho postou seu apoio a Dayane de Mello.

A brasileira, que participa do programa, tem sido alvo de xenofobia, bifobia, além de comentários machistas dentro do reality. Um dos momentos mais marcantes foi quando um dos participantes disse que ela “seria estuprada” se fosse a uma festa em Verona.