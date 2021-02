Karol Conká é recordista de rejeição em paredões: ela teve 99,17% dos votos para deixar a casa João Cotta / TV Globo

Por IG - Gente

Publicado 28/02/2021 09:55 | Atualizado 28/02/2021 10:37

fotogaleria Rio - Karol Conká deve ganhar em breve uma série documental na Rede Globo. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Chico Barney, do UOL, a emissora está reunindo todos os passos da rapper desde a saída dela do 'BBB 21'.

A emissora vem tentando apaziguar a fama de vilã que a rapper ganhou dentro da casa. Além disso, eles estão aproveitando que ela foi o grande sucesso do reality show até o momento.

Segundo informações do jornalista, os produtores da série que seria lançada no Globoplay estão tendo livre acesso à cantora e sua família, incluindo a mãe e o filho adolescente.

A ideia da série documental é mostrar a queda e a ascensão de Karol, com forte influência da emissora para a retomada da carreira dela, incluindo participações dela no Fantástico e no Domingão do Faustão.