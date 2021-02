João Luis Reprodução

Publicado 25/02/2021 08:55 | Atualizado 25/02/2021 08:56

Rio - Após vencer a Prova do Líder na noite desta quinta-feira, o professor de Geografia João Luiz teve de escolher os participantes que levaria para o VIP do "Big Brother Brasil 21". Em conversa com Gilberto e Juliette, ele explicou o motivo de ter colocado Lumena.

O brother, que escolheu também Camilla de Lucas, Viih Tube, Carla Diaz, Sarah e Thaís, disse que "não foi uma jogada, foi de coração real". "“Eu gosto muito da Lumena, independente das questões dela, mas acho sentiu muito a saída da Karol”, explicou João.



Em seguida, ele continuou e revelou a intenção de acolher a psicóloga: “Têm dois sentimentos que a gente não pode sentir nunca aqui dentro: solidão e abandono. Queria muito poder acolher ela nesse momento”.