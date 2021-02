Lumena e Fiuk reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 14:52

Rio - Fiuk falou sobre sua relação com Thaís durante uma conversa com Lumena, enquanto os dois faziam 'plantão' ao lado do Big Fone, na manhã deste domingo. O filho de Fábio Jr. elogiou a cirurgiã-dentista por respeitar o espaço dele e ainda disse que gosta dela.

A psicóloga, então, alertou o amigo: "Ela não está apaixonada também. Ela quer viver essas besteirinhas também e tá tudo bem! Ela quer estar perto".



Fiuk ouviu atentamente e disparou: "Se ela quiser ficar com outra pessoa não vou ligar também, não". "Olhe, fale a verdade", atentou a baiana. "Juro, na boa, não vou ligar", reafirmou ator.