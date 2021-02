Anitta dá beijo triplo em amigos durante reality show Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 11:27 | Atualizado 14/02/2021 12:03

Rio - O reality show de Anitta, "Ilhados", segue no maior clima de pegação. Na noite deste sábado, depois de ter sido flagrada com Lipe Ribeiro, Anitta protagonizou um beijo triplo com Sarah Fonseca e DFideliz. O vídeo do beijo triplo tem circulado nas redes sociais.

Mas parece que o foco de Anitta é mesmo Lipe Ribeiro. A cantora também foi flagrada beijando apaixonadamente o influenciador digital na mesma festa. O reality show de Anitta é gravado em uma ilha, no Rio. As gravações começaram há poucos dias e o programa já tem dado o que falar. A estreia deve acontecer na quarta-feira, no Instagram da cantora.