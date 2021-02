Anitta Reprodução

Anitta não para de surpreender. Vazou, neste sábado, um vídeo da cantora tatuando as partes íntimas. Nas imagens, a cantora aparece de quatro para o tatuador e grita na hora da tatuagem.

O vídeo seria postado no canal do OnlyFans (site de conteúdo adulto por assinatura) da cantora. No Twitter, a cantora explicou que decidiu tatuar o local inusitado pois não tinha mais espaço em outros lugares.

Essa Anitta tá impossível. Kkkkkkk pic.twitter.com/QR1sAF9VgN — Cássius Felipe (@cassiusfelipee) February 20, 2021

O perfil de Anitta no OnlyFans foi criado há 15 dias. Para ter acesso ao conteúdo, os fãs precisam pagar uma mensalidade de US$ 4,99, cerca de R$ 27 na cotação atual do dólar.