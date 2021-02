Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 08:51 | Atualizado 20/02/2021 08:57

Rio - Anitta fez uma revelação sobre sua vida sexual durante o episódio do "Ilhados" que foi ao ar nesta sexta-feira. A cantora aproveitou o momento de descontração com amigos para contar que já participou de uma orgia com sete pessoas quando estava em um relacionamento.

"Qual o máximo de pessoas que você pegou em um sábado e domingo, amiguinha?", perguntou Gabi Lopes. "Namorei uma pessoa que gostava muito de várias situações acontecendo ao mesmo tempo, de chamar vários casais. Então, teve uma vez que foram quatro casais, contando com o meu. Eu mais três casais", disse a cantora durante a brincadeira do "verdade ou mentira". Os participantes acreditaram que Anitta disse a verdade.

Em outra rodada de perguntas, Sarah Fonseca perguntou se Felipe Roque já esteve em um relacionamento aberto. "Sabendo ou sem saber? Já tive as duas versões", brincou o ator. O pessoal também ficou curioso sobre o romance de Anitta e Lipe Ribeiro. "O que é ficar?", perguntou Anitta após ser questionada se já tinha ficado com alguém da ilha. "Dar uma sarradinha, uma mamada no sigilo", responderam os amigos da cantora. Anitta, então, negou ter ficado com alguém. Quando a pergunta foi reformulada, ela confirmou que tinha apenas beijado alguém da ilha.