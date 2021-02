Fiuk e Thaís dão o primeiro beijo do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 08:39 | Atualizado 04/02/2021 09:04

Rio - O primeiro beijo do "BBB 21" aconteceu na festa desta quarta-feira e foi protagonizado por Thais e Fiuk. Depois de brincadeiras dos outros brothers, Fiuk tomou umas bebidas e teve coragem para beijar a cirurgiã-dentista.

Publicidade

fotogaleria

Os participantes fizeram uma roda em volta do casal. "Acabou a saga da laranja pela metade", disse Nego Di, em referência a música do pai de Fiuk, o cantor Fábio Jr. Pouco depois, Fiuk revelou: "Eu não vivi meus 15 anos, estou vivendo eles agora".

Publicidade

Arthur, que também demonstrou interesse por Thais, ficou mais afastado e mexendo no celular enquanto o casal se beijava. Antes do beijo, Thais chegou a perguntar para Fiuk como ele estava se sentindo. "Você está se sentindo pressionado a fazer alguma coisa?", perguntou. "Não, estou com vergonha mesmo", respondeu o cantor. Os internautas não perderam a oportunidade de analisar o novo casal e muitas pessoas comentaram que o beijo não teve química.

Mais tarde, com a festa já quase no fim, outro casal se formou: Arcrebiano e Karol Conká. A rapper tanto insistiu que conseguiu beijar o rapaz. Apesar de se esquivar da rapper durante um bom tempo, Arcrebiano acabou cedendo após a insistência da cantora, que chegou a ser acusada de assédio no Twitter.