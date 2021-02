Karol Conká e Arcrebiano se beijam em festa no ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 07:36 | Atualizado 04/02/2021 07:45

Rio - Karol Conká muito lutou, mas finalmente conseguiu ficar com Arcrebiano no final da festa desta quarta-feira, no "BBB 21". A cantora passou a noite inteira investindo no rapaz e, em determinado momento, chegou a arrancar um selinho dele. Quando a festa já estava perto do fim, Arcrebiano e Karol estavam abraçados e o modelo tomou a atitude de beijá-la.

Assédio

Devido as constantes investidas de Karol e as tentativas de Arcrebiano de evitar um contato mais íntimo com a cantora, os internautas acusaram a rapper de assédio. Os termos "assédio" e "não é não" ficaram entre os tópicos mais comentados do Twitter nesta madrugada.

Em certo momento, após mais uma investida de Karol, Arcrebiano chegou a dizer que não tinha tomado nenhuma atitude porque estava "pensando nela e no jogo. Karol chegou a revelar para o goiano que mentiu para os outros participantes afirmando que eles já haviam se beijado.