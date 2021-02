Karol Conká conversa com Pocah e admite que rolou masturbação com Arcrebiano Reprodução / TV Globo

Publicado 18/02/2021 10:05

São Paulo - Após uma noite de festividade, nesta quinta-feira, Karol Conká começou o dia conversando com Pocah no quarto do líder. Durante o papo, a rapper confirmou que ela e Arcrebiano se masturbaram debaixo do edredom.

"Eu dormi com a mão dentro da flauta", disse a rapper, referindo-se ao pênis do modelo, que sagrou-se o segundo eliminado do "BBB 21".

Karol Conká e Arcrebiano ficaram na terceira festa do "BBB 21" e logo em seguida foram para debaixo do edredom. Apesar do "agito" no edredom notado por fãs, nada ainda tinha sido confirmado.