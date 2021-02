Arcrebiano Reprodução

Por iG

Publicado 16/02/2021 21:16 | Atualizado 16/02/2021 21:28

Arcrebiano Araújo, o segundo eliminado do "BBB 21" , que deixou a casa na última semana, deu uma entrevista em live para a "Quem" e falou sobre os melhores e piores momentos da sua participação no reality.



Bil, como prefere que o chamem, falou que acredita que o romance que teve com a Karol Conká logo no começo o prejudicou. Após ficar com a cantora, o instrutor de crossfit decidiu se afastar e isso fez com que ela o atacasse e colocasse os amigos próximos contra ele.



Ao relembrar o período de exclusão, Bil foi às lágrimas: "Chegar num lugar para comer e as pessoas sairem de perto. Parece que você é o culpado de tudo. Não nem gosto de lembrar disso, virou um trauma. O Lucas passou por isso e eu também, cheguei na cozinha para comer e todos saíram de perto, fiquei impressionado e fui comer meu macarrão sozinho. O que machuca é o desprezo. Eu já estava me achando culpado e ali foi onde fiquei muito triste. Ali já queria sair, não queria mais ficar na casa, era muita pressão. E também aquela conversa com a Karol que falei que quando eu era anônimo eu era mais feliz, dava minhas aulas, tirava minhas fotos".



Mesmo com experiências ruins, o ex-BBB afirma que não se arrepende de ter participado e espera que alguns participantes sejam diferentes aqui fora.



"O programa é muito bom, fiquei feliz de ter participado. São pessoas muito grandes, mas tinham que usar o potencial deles pro bem. Não sei se aqui fora são as pessoas que são lá dentro, porque se forem, não quero nem saber deles", falou.