Estados Unidos - Descobrir uma traição nunca é fácil e muitas pessoas pensam em uma vingança para mostrar para a pessoa que estava namorando que descobriu todas as infidelidades. Foi o que aconteceu com a influencer americana Emely Zambrano, que usa o nome de Lovetruthink, no TikTok.

Nos vídeos que viralizaram na plataforma, Emely explica que estava suspeitando que estava sendo traída porque sempre que se aproximava do celular do namorado, ele surtava. Além disso, ele sempre demorava para atender e quando perguntava se tinha algo de errado, ela dizia que era “louca”.

A estadunidense então teve acesso ao celular do namorado e descobriu que estava sendo traída não por uma, mas por três mulheres! Ela então printou todas as conversas entre o namorado e as amantes e imprimiu todas as evidências.

Vingança

Ela foi até o quarto dele, com uma tinta colante e colou todas as provas das traições na parede do quarto do homem, inclusive no espelho, pois segundo ela, ele teria vergonha de olhar no próprio rosto após tudo que fez.

“Não era apenas uma senhorita adorável, nem duas, eram três”, afirmou a celebridade virtual. “Apaguei os rostos, os telefones e as provas mais explícitas. Depois levei umas duas horas para colar tudo nas paredes, mas definitivamente valeu a pena”.

Ela encerra dizendo que lamentava não poder ver a reação dele, que agora é seu ex, mas, garante que ele deve ter “amado” a nova decoração do quarto.

Os dois vídeos viralizaram no TikTok e já estão com mais de 10 milhões de visualizações juntos.