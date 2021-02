Andressa Urach Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 16:21

Em jogo de perguntas e respostas no Instagram, Andressa Urach respondeu a um fã se aceitaria ou não participar do novo reality da Anitta. "Com certeza! Eu amaria participar do reality show dela. Tô preparada. E aí? Vocês gostariam?", disse a loura.

Anitta reuniu famosos para confina-los em uma ilha e registrar tudo. Entre os convidados da Poderosa já anunciados na atração estão o ex-Fazenda Lipe Ribeiro, a atriz Gabi Lopes, Nicole Bahls e o ator Felipe Roque. O reality será patrocinado por uma cervejaria.