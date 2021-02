Anitta e Lipe Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 17:30 | Atualizado 13/02/2021 17:31

Anitta e Lipe Ribeiro estão fazendo a temperatura subir em "Ilhados", o reality da cantora. Em um flagra publicado neste sábado, os dois aparecem em uma pegação intensa na piscina.

O reality irá ao as no dia 17 deste mês. As gravações estão sendo neste fim de semana, em Angra dos Reis.







Mais cedo, os internautas, que não perdem uma piada, comemoraram o beijo de Lipe e Anitta. "Lipe Ribeiro beija Anitta depois de ser traído, isso que é dar a volta por cima", comentou uma pessoa.

Lipe Ribeiro está solteiro desde janeiro, quando terminou seu noivado com Ya Burihan. Na época, houve especulações de que ele teria sido traído pela influenciadora.