Arcrebiano e Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 20:36 | Atualizado 11/02/2021 20:37

Rio - Arcrebiano confessou que está falando com Anitta durante uma conversa com Léo Santana e Lucas Penteado no Multishow, nesta quinta-feira. A Poderosa já tinha demonstrado interesse no modelo ao fazer alguns comentários sobre ele nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

"Olha só, cara, pra você ver... A Anitta! Lucas, a Anitta! A gente trocou ideia já, "tamo" aí, estamos conversando", disse Arcrebiano.

Lucas se divertiu com a situação e brincou com o brother. "Falei que o cara era galã! Eu falei, de cara eu olhei e falei: esse menino é galã. Aliás, Brasil, morra de inveja que eu abracei esse galã uma pá de vezes no programa!".

Publicidade

A Poderosa brincou diversas vezes ao mostrar interesse em Bil através das redes sociais. "Eu te banco, Bil", escreveu a cantora na internet. Em resposta a isso, o modelo mostrou-se aberto a possibilidades. "Bancar não precisa, eu suo pelo meu dinheiro", disse.

Publicidade

A cantora ainda "montou um plano" de ter um affair com o bonitão e depois disse que vai shippar o modelo com Juliette. "Ela só sai na final, gente. Dá tempo de ele chegar, sair, virar meu ex, ela vira minha amiga e eu coloco os dois pra casarem. O roteiro tá pronto", postou Anitta.