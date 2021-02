Karol Conká reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 14:20

Saudade do meu ex? Karol Conká revelou na madrugada desta quinta-feira (11/02) que pretende procurar Arcrebiano, também conhecido como Bill, para um "rala e rola" quando sair da casa do "Big Brother Brasil 21". No entanto, parece que a rapper, desta vez, não vai conseguir o que deseja.



É que, bem humorado, o capixaba mandou um recadinho para a sister, com quem teve um breve e conturbado affair no reality show da Globo. "Já bloqueei" , comentou ele numa publicação sobre o fato nas redes sociais.

A declaração do modelo surgiu após Karol ver Carla Diaz e Arthur se beijando. Sozinha, a cantora se sentiu carente e cogitou até um romance com Rodolffo, ex-marido de Rafa Kalimann. Do lado de fora do reality, no entanto, Arcrebiano detonou as atitudes da artista.



O capixaba confirmou durante participação no programa "BBB A Eliminação", do Multishow, que a princípio, se interessou por Karol de verdade, mas disse que, logo em seguida, após sair da casa e e assistir vários vídeos do jogo não tem a menor chance de manter contato com a sister.