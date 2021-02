Sarah, Karol Conká e Gilberto protagonizaram um beijo triplo Reprodução / TV Globo

Publicado 14/02/2021 08:15 | Atualizado 14/02/2021 08:38

Rio - A festa deste sábado do "BBB 21" não teve nenhum acontecimento marcante, mas teve muita conversa entre os brothers. Thais insiste em querer ser "amiga" de Fiuk e chamou o ator, que já deixou mais do que claro que não quer nada com ela, mais uma vez para discutir a relação.

Sarah, Karol Conká e Gilberto deram um selinho triplo. Logo no começo da festa, Gil disse para Sarah que estava com medo da aproximação de Karol Conká e que teme ir ao paredão. "Não quero ir ao paredão, não", disse. "Você não vai. Essa semana não", respondeu Sarah.

Além disso, Gil também falou mais uma vez sobre estar apaixonado por Lucas Penteado. Em conversa com Pocah e Camilla de Lucas, Gilberto disse estar com saudades do ator. "Eu só penso no Lucas, será que eu vou me lascar?", perguntou. As duas disseram que não tem como saber isso agora, mas que ele terá uma resposta ao sair do confinamento.

Nego Di passou boa parte da festa conversando com Caio e afirmou estar sendo mal interpretado pelos colegas com base no queridômetro. Ele também afirmou que entrou no jogo para ganhar e não para fazer graça. "Eu sei que eu não sou uma cobra. Porque, mano, aqui eu estou jogando. É hipocrisia dizer que ninguém fale de ninguém. Porque eu falei de todo mundo aqui dentro, mas não quer dizer que eu não goste", disse.

Camilla de Lucas, que havia ficado chateada por ele dizer que ela é "aparecida", já contou logo que deu "planta" para ele no queridômentro. "Fui eu que te dei planta", disparou. "Tu deu planta pra mim? Cobra? Beleza", disse o humorista.

Enquanto isso, Gilberto continuou dançando animadamente com todos os brothers. Por isso, Gil foi alvo de Athur e Projota, que acreditaram que ele estava falando com todo mundo para combinar votos enquanto dançava. "É fácil, a corda sempre estoura do lado mais fraco. É o que eu falei aquele dia, e ele está pegando um por um para trocar uma ideia no meio do rolê... Nada a ver. Se for para eu sair, vou sair, mas não vou ficar fazendo isso no meio de uma festa", disse Arthur, provando mais uma vez que não tem leitura nenhuma do jogo.

Em determinado momento, Arthur viu Carla Diaz conversando com Viih Tube na sala e decidiu se declarar para seu affair. Segurando uma laranja, Arthur foi ao encontro da amada. "Carla, sua beleza me espanta. Será que você é a metade da minha laranja?", perguntou.

A iludida Thais, que já levou uns dois ou três foras de Fiuk, seguiu em busca do próximo. "Esse negócio com Fiuk vai acabar, real. Hoje eu vou falar com ele. Já passei por mil coisas, não vou passar mais essa. Estou nem aí", disse para Pocah, que a aconselhou a deixar as coisas como elas estão.

Mas, determinada a levar mais um fora, Thais foi atrás de Fiuk mais uma vez. "Gosto de você, mas, tipo assim, de amizade, sabe? Rolou uma atração, não sei se depois vai rolar, mas agora eu estou, de verdade, de amizade, te conhecendo", disse a dentista. "Tô feliz por isso", respondeu o filho de Fábio Jr.

Fiuk queria mesmo era saber qual o voto de Projota. "Oh, Projota, você vai votar em mim amanhã?", perguntou. "Por que, mano?", despistou o cantor. "Sei lá, mano, ouvi uns boatos, fiquei triste", explicou Fiuk.