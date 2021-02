Fiuk e Maraisa Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 16:56

Em conversa com Rodolffo na madrugada desta quarta-feira (23), Fiuk contou que é muito amigo do casal Maiara e Fernando. O ator e cantor acabou também fazendo uma revelação: os dois torceram para que ele namorasse a Maraisa. "Os dois cantando juntos é bonito demais. Ainda mais os dois namorando, é bonito demais. Eles têm um negócio da hora que parece que tem 15 anos de idade e dá umas briguinhas à noite que é até fofinho. Parece duas crianças, é bonito de ver. Eles têm uns 'trens' de ir e voltar... Eles meteram uma pilha para eu ficar com a Maraisa. Ligaram pelo facetime e foi uma encheção. Só risada", entregou o brother.