Por O Dia

Publicado 28/02/2021 13:56

Rio - Namorado de João Luiz, Igor Moreira falou sobre os comentários que Projota tem feito em relação ao professor de geografia no 'Big Brother Brasil 21'. Nesta manhã, o rapper chegou a dizer que João era filha da p*ta e falso.

"Gente o que me incomoda no Projota é que o João não fez nada pra ele. Inclusive Joao é super respeitoso em todos os momentos. Eu acho até triste esse sentimento de ódio que o Projota tem", escreveu ele no Twitter.

Gente o que me incomoda no projota é que o Joao não fez nada pra ele. Inclusive Joao é super respeitoso em todos os momentos. Eu acho até triste esse sentimento de ódio que o projota tem. — Igor (@mmoreira_igor) February 28, 2021

Em outra publicação, Igor compartilhou um vídeo de Projota chamando João de "filho da p*ta" e lamentou: "Muito desrespeitoso o que ele fala do João".

