Atriz de 'Gênesis' que beijou outra mulher em reality de Anitta vai à praia com namorado

Rio - Gabi Lopes esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira. A atriz de "Gênesis" e o namorado circularam pelo local sem máscara de proteção contra o coronavírus. Recentemente, Gabi Lopes participou da gravação do reality show de Anitta, "Ilhados", onde trocou beijos com Sarah Fonseca. Quem também esteve na praia sem máscara foi o ex-BBB Felipe Prior.