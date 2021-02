Sem máscara, Felipe Prior vai à praia no Rio

Rio - O ex-BBB Felipe Prior aproveitou esta terça-feira de Carnaval para curtir uma praia. O arquiteto esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde foi fotografado sem máscara e meio a uma aglomeração de pessoas. Recentemente, Prior se envolveu em uma confusão com Nego Di, que foi eliminado do "BBB 21" nesta terça. Prior não gostou de uma declaração de Nego Di, que disse que Prior conseguiu trabalho mesmo tendo feito coisas erradas no "BBB 20".

