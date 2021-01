Luana Piovani e Lucas Bittencourt Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 08:35 | Atualizado 25/01/2021 08:38

Na manhã desta segunda-feira (25), Luana Piovani decidiu mostrar o rosto do seu novo eleito em seu Instagram. A apresentadora, inclusive, fez uma declaração para Lucas Bitencourt:

"No centro da cidade grande, onde carros passam por seus caminhos tortuosos, com a pressa de quem tem para onde ir e sem poder chegar tarde, ninguem faz ideia que por ali recolhido entre fachadas e portas fechadas, o amor se manifesta da sua forma mais sublime. Ele, Ela juntos suspiram seus amores escondidos em meio a tantas janelas. La esta Ela na janela, com seus olhos que carregam o mar, com as suas feicoes tao bem desenhadas e com seu encanto de sonhadora. Sinto de longe o perfume doce do amor que transborda do peito. Ele na sua sensibilidade, sonha o sonho dela. Ela viveu seus amores, curou suas dores e voou para alem fronteiras que o mar desenhou. E esperou... uma espera cega, por alguem que a acolhesse em seus bracos. Ele veio de longe e chegou com seu abraco forte, seu sorriso luminoso e seu olhar cuidadoso. Sinto a felicidade que parece enfeitar as paredes, num misto de sensatez e loucura como deveriam ser todas as historias de amor. Testemunho com serenidade e com uma certa emocao, aquele sentimento que justifica toda a existencia. Sou totalmente invadida por aquele amor e um suspiro inesperado me diz, que a vida vale a pena ser vivida. ( Para Lucas e Luana )", disse ela, acrescentando ao final: "Lucas Bitencourt, te amo".