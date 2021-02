Caio Reprodução

14/02/2021

Como anjo da semana, Caio teve o direito de receber uma mensagem da família. Neste domingo, o brother reuniu Sarah e Rodolffo para verem o vídeo enviado pela esposa e pelas filhas.

"Agora vamos ver vocês que meu coração está saindo pela boca", disse. Ao ver a mensagem, Caio se emocionou bastante e se preocupou com a esposa. "Achei a Waléria estranha, isso é pira? Eu conheço ela", disse.

"Não pira não, ele deve é estar nervosa, já está tão famosa lá fora. Não viu a felicidade da Alice ali? Igual pinto no lixo só de ver você aqui", respondeu Sarah.

"Não sei, eu achei ela estranha. Não vi firmeza nela, vi uma mágoazinha ali por trás. Não sei, ela não me falou que tava tudo bem, não falou um eu te amo explosivo. Não achei ela feliz, talvez pode ter sido o nervosismo, mas não sei", rebateu Caio.

Caim vendo a mensagem da família no almoço do anjo. Ai gente, é muita emoção! pic.twitter.com/xp7BsjU2oW — Caio Afiune (@AfiuneCaio) February 14, 2021

Com isso na cabeça, o brother chegou a cogitar em desistir do reality. "Se eu cismar da mão, ninguém em cerca não. Eu saio lá pela porta. O trem que era para me dar força não deu. Antes eu não tivesse visto", disparou.

"Em questão do programa eu estou tranquilo, mas alguma coisa lá não está. Achei ela muito fria, ela não é fria desse jeito", acrescentou o brother. "Não foi bom, não me fez bem essa preocupação, e eu me preocupo com elas mais que tudo. Não dou conta de imaginar que possa estar rolando alguma coisa lá e eu aqui", disse.