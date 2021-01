Lívia Andrade reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 00:00 | Atualizado 01/01/2021 21:32

Rio - No último dia de 2020, Lívia Andrade contou que recebeu a mensagem de um anjo. A revelação foi feita no Instagram, na madrugada de sexta-feira.

"Andar com fé eu vou... partiu 2021!! Obrigada 2020. Ontem, um anjo me disse que não existe guerra sem ataque. As batalhas aqui na terra são diárias. Quem me disse foi um Anjo Guerreiro! Eu aceito, eu vivo, eu sinto, eu transmuto, me fortaleço e sigo em frente com muita fé", comentou.