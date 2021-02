Fiuk Reprodução / TV Globo

Por iG

Publicado 12/02/2021 19:40 | Atualizado 12/02/2021 19:42

Fiuk não durou nem cinco segundos na Prova do Anjo que aconteceu na tarde desta sexta-feira (12) no 'BBB 21'. Isso porque o ator e cantor foi eliminado ao infringir uma das regras do jogo: seguir as setas do circuito. No Twitter, internautas fizeram piada sobre a eliminação precoce, mas a equipe do brother disse que ele tem TDAH.



"98% das pessoas que fumam diariamente perde a noção das coisas, o Fiuk é o exemplo", disse um perfil, colocando logo em seguida o vídeo com o desempenho do cantor na prova. Em resposta, a equipe do participante respondeu: "Ignorância pura! Tem uma live sobre TDAH salva no igtv do Fiuk".

Publicidade

Ignorância pura! Tem uma live sobre TDAH salva no igtv do Fiuk https://t.co/8MCKVIXpAp — FIUK (@Fiuk) February 12, 2021



Logo depois, quando Fiuk já estava vestido como monstro, ele foi se apresentar quando tocou o sinal fumando um cigarro e foi penalizado. Na internet, ele novamente foi alvo de piadas, já que essa não é a primeira vez que ele recebe punição por fumar em ocasiões inapropriadas.

Logo depois, quando Fiuk já estava vestido como monstro, ele foi se apresentar quando tocou o sinal fumando um cigarro e foi penalizado. Na internet, ele novamente foi alvo de piadas, já que essa não é a primeira vez que ele recebe punição por fumar em ocasiões inapropriadas.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">daqui a pouco o ministério da saúde vai colocar uma foto do fiuk nas embalagens de cigarro <a href="https://twitter.com/hashtag/bbb21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#bbb21</a> <a href="https://t.co/6xUNgGTFYr">pic.twitter.com/6xUNgGTFYr</a></p>— lucas paiva; modo #BBB21 (@paiva) <a href="https://twitter.com/paiva/status/1360315880006123521?ref_src=twsrc%5Etfw">February 12, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Publicidade

Fãs do cantor, no entanto, deram uma justificativa para isso também: Fiuk tem ansiedade e depressão e para entrar no programa teve que largar os remédios. Por isso, ele acaba descontando os momentos de tensão no cigarro.