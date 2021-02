Projota com a galera da xepa reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 17:35 | Atualizado 17/02/2021 17:40

Rio - A saída de Nego Di, na última terça-feira, movimentou o jogo do Big Brother Brasil 21, da TV Globo. Amigo do humorista, Projota, por exemplo, sentou na mesa da xepa e conversou com alguns brothes que não interagia antes. O cantor trocou ideia com Juliette, Gilberto, Camilla, João Luiz e Sarah sobre cotas raciais e sociais em uma possível tentativa de aproximação, na tarde desta quarta-feira.

Em outro momento, durante uma conversa com Arthur na área externa da casa, o rapper, que passou o dia pensativo, ainda confessou que estava achando as pessoas chatas. "Está chato, todo mundo está chato. Estou achando todo mundo chato". O instrutor de crossfit concordou com o amigo: "Nem com a Carla (Diaz) conversei direito". Projota concluiu: "Eu antes já estava dando uma enjoada. Enjoei", explicou.

Ainda sobre o convívio com os outros participantes do reality, Arthur comentou: "Estou começando a me incomodar com pouca coisa". Projota disse que está com o mesmo sentimento: "Só com o convívio. Só de ouvir as conversas, só de ver, ouvir umas conversinhas, está me deixando... Eu fico pensando nas pessoas lá fora, sabe?! Agora, olhando por essa perspectiva, eles querem treta mesmo, se não tiver treta, é muito chato isso aqui. Quanta conversa sem graça, quanta conversinha furada. Tem gente que eu até gosto, mas ainda assim está me irritando".

Arthur ressaltou: "É hora de ter inteligência, porque é igual um cabo de guerra, se um soltar a corda, puxa todo mundo. Mas essa semana é mais certo do que na outra. Na outra eu não fiz nada não, mas essa, dependendo de como for Líder e Anjo, organização pesadíssima, porque eu estou só observando todo mundo se aproximando. Isso me irrita muito".