Publicado 28/02/2021 17:09 | Atualizado 28/02/2021 17:13

Rio - Durante uma conversa com Gil e Lumena, na tarde deste domingo, no Big Brother Brasil 21, Fiuk revelou que já fez uma cena de beijo gay com o ator Juliano Cazarré.

O ator disse que a cena foi feita em um dos estúdios Globo. "Tive uma cena de beijo com o Juliano Cazarré", contou ele, que explicou: "Foi um curso interno da casa. Tinham vários atores na aula. A minha cena foi com o Juliano Cazarré. Beijaço mesmo."

Gil, então, reagiu: "Ai, eu já quero esse triplo".



Em seguida, o filho de Fábio Jr, afirmou não ter problemas em beijar homens na vida pessoal também. "Para mim é tranquilo, não tenho problema com isso não. Um dia que der vontade eu faço", garantiu Fiuk. Gil brincou: "Ai, amigo, eu sou prioridade".