Sarah e Fiuk reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 16:56

Rio - Sarah e Fiuk falaram sobre as atitudes de Carla Diaz durante uma conversa na área externa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, neste domingo. O ator, que foi indicado ao paredão pela atriz após ela atender o Big Fone, comentou: "Ela foi a primeira a falar do Arthur: 'Ele viajou, ele te vetou. Eu fui brigar com ele'. Meio contraditório, bem contraditório".

fotogaleria

Publicidade

Sarah concordou com o filho de Fábio Jr. "Eu também sinto isso. Só que eu fico com medo de julgar porque pode ser de verdade, mas eu sinto essa mesma coisa". Fiuk frisou: "Não é a toa que estou duvidando". A loira, então, confessou: "Eu achava que vocês eram bem amigos". Fiuk respondeu: "Sempre acontece uma coisa ou outra. Sabe quando você toma um susto? Eu não esperava, a Lu (Lumena) esperava, diferente de mim".



Os dois seguiram trocando ideia sobre a atriz. "E acho que tem pessoas antes de mim que ela tem treta né? Que já se desentendeu, uma coisinha aqui. Mas é isso aí", afirmou Fiuk. Sarah opinou: "Esse jogo aqui é sempre uma caixinha de surpresas". Em seguida, o ator brincou: "Eu estou achando que o casal combina". A consultora de marketing ponderou: "É, pode ser. Não é que os dois sejam pessoas ruins, mas são pessoas que não confio. Não é que não gosto, eu só não confio". Fiuk concordou e complementou: "E ela tentava o tempo todo provar que não era igual ao Arthur, que pensa diferente".

Publicidade

Sarah concluiu: "É muito forçada as vezes algumas coisas. É muito por conveniência, sei lá. Eu posso estar errada". O ator desabafou: "É difícil entender os momentos de sinceridade dela".