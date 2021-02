De Férias com o Ex Celebs Divulgação

Por iG

Publicado 26/02/2021 16:44 | Atualizado 26/02/2021 16:45

A MTV anunciou os novos participantes da próxima temporada do "De Férias com o Ex Celebs" . A próxima temporada do reality show de pegação contará com um elenco formado por novatos e também veteranos do reality show. Lary Bottino, Maju Mazalli e Pedro Ortega, que estiveram em edições anteriores, voltam ao programa.



Além deles, outros nove famosos completam o time de participantes iniciais, sem contar com os ex que sairão do mar de Ilhabela, litoral de São Paulo. Caíque Gama, Day Camargo, Gabily, Ingrid Ohara, Marina Gregory, Matheus Pasquarelli, Neguin, Rico Melquiades e Tarso Brant são os outros integrantes da próxima temporada.



Entre os destaques dos participantes do "De Férias com o Ex" está Lary Bottino. A influencer é conhecida por ser amiga de Anitta e se envolveu em uma polêmica com a ex-BBB Ariadna por conta de uma pulseira . Outros destaques são a cantora Gabily, que foi apontada como affair de Neymar , e Tarso Brant, ator trans que está no ar na reprise de "A Froça do Querer".