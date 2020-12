Fiuk reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 16:55 | Atualizado 30/12/2020 16:55

Rio - Faltando menos de um mês para a estreia do 'Big Brother Brasil 21', na Globo, alguns nomes de famosos que podem participar do a atração começam a 'pipocar'. Um deles é o de Fiuk. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o filho do cantor Fábio Jr., é presença confirmada no reality.

Ainda segundo o colunista, suas fontes informaram que o ator e cantor já teria até contratado um time de comunicação para cuidar de suas redes sociais enquanto ele estiver confinado.

A vigésima primeira edição do 'Big Brother Brasil' começa no dia 25 de janeiro. Alguns dias antes, as vinhetas do programa começarão a ser exibidas na programação da Globo. Os participantes, que serão anônimos e famosos, ficarão confinados e isolados por 15 dias em um hotel por causa da pandemia da Covid-19.