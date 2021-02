Zeca Camargo era o apresentador de ’No Limite’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 15:03 | Atualizado 25/02/2021 15:21

Rio - Agora é oficial. A Rede Globo anunciou, através de seu perfil no Twitter, que vai fazer uma nova edição do reality show "No Limite". "Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality... Vem aí mais uma edição de #NoLimite! Um programa que une resistência e ex-BBBs", diz a mensagem.

O reality show "No Limite" foi exibido pela primeira vez no ano 2000 e teve quatro temporadas. A última delas aconteceu em 2009. Todas as temporadas foram apresentadas por Zeca Camargo, que atualmente está na Band.

Originalmente, o programa consistia em confinar 20 pessoas em uma ilha deserta, apenas com utensílios básicos de sobrevivência por três meses. A data de estreia ainda não foi confirmada.

