Após ofender apresentadora que perdeu marido para covid-19, Sikêra Jr pede desculpas

São Paulo - Sikêra Jr fez um pedido de desculpas a Alessandra Scatena durante o "Alerta Nacional" desta segunda-feira por tê-la chamado de “viúva da sorte”.

“Me permitam todos. Alessandra Scatena, eu preciso pedir perdão ao vivo para você e para o Brasil. Eu fui muito infeliz com uma brincadeira que ninguém achou graça, nem o elenco nem ninguém de casa. Mas depois me bateu um arrependimento… Me deixou tão para baixo, tão triste. E eu quero pedir perdão”, disse Sikêra Jr.

“É muito fácil eu pedir perdão às escondidas. A gente machuca a pessoa em rede nacional e, depois, vai lá. O que eu fiz foi péssimo! Brincadeira de péssimo gosto! Terrível! Quero pedir perdão a você, ao seu filho, que estava no estúdio no momento. Desculpas, mil desculpas. Isso não vai mais acontecer. Tenho maior carinho por você desde a época do Gugu. A minha intenção não foi te ferir, te machucar em hipótese nenhuma. Peço perdão em nome de todo elenco”, continuou o apresentador da RedeTV!.

Alessandra Scatena prontamente perdoou Sikêra Jr. “Eu te perdoo, Sikêra, saiba disso. Nós somos amigos, companheiros de emissora. Fica na paz do Senhor, tá bom, meu amigo. Deus abençoe. Estamos juntos”, disse a apresentadora do programa de prêmios da RedeTV!. Logo depois, o âncora ainda foi se justificou. “Eu errei, eu erro e vou errar. É natural. É humano. Agora, você tem que ser homem para pedir perdão”, pontuou. Assista ao momento.

Entenda o caso

Tudo começou na última quinta-feira (17), quando ao chamar o quadro "Festival de Prêmios", o apresentador chamou Scatena de "viúva da sorte". O trocadilho gerou críticas, pois a apresentadora perdeu o marido, Rogério Gherbali, em julho, vítima do novo coronavírus (Sars-coV-2).