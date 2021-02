Lumena Divulgação

Publicado 02/02/2021 08:13 | Atualizado 02/02/2021 08:24

Rio - Lucas Penteado se tornou o alvo principal dos participantes do "BBB 21" e está no centro de vários desentendimentos que têm acontecido no reality show da Globo. A equipe de Lumena Aleluia se posicionou sobre o assunto e pediu desculpas à família do participante.

Lumena ficou marcada no programa por proteger as minorias. Ela chegou a ficar incomodada quando os homens vestiram roupas de mulher porque esse ato poderia ser uma espécie de gatilho para pessoas trans. A participante, no entanto, vê diariamente a amiga Karol Conká tratar Lucas com desrespeito e não toma nenhuma atitude.

"Em respeito ao nosso compromisso ético-político e em nome da responsabilidade social que existe quando abrimos o diálogo nas redes sociais, expressamos que não compactuamos com o movimento que tem acontecido na casa. Não estamos abandonando o barco, pelo contrário, estamos nos posicionando porque acreditamos que assim como é possível se perder em um jogo e fazer leituras equivocadas, é possível também se reencontrar", diz o comunicado.

A nota segue dizendo que a equipe de Lumena não endossa esse tipo de comportamento. "O jogo está tomando um caminho que não esperávamos, mas consideramos importante afirmar publicamente que não endossamos esse tipo de comportamento. Temos questões muito sérias para dialogar internamente, enquanto povo, mas por hora (e por aqui) só buscamos não reforçar ou naturalizar as discussões que estão acontecendo neste momento na casa mais vigiada do Brasil. Sentimos muito por tudo o que está acontecendo e pedimos desculpas aos familiares do Lucas (@koka_lucas). Lamentamos profundamente e nos comprometemos a mostrar tudo a Lumena, para que tenha a oportunidade de voltar a si, rever a situação e entender a necessidade de se desculpar diretamente", finaliza.