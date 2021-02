Projota reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 08:38 | Atualizado 24/02/2021 08:48

Rio - Karol Conká acabou de sair do "BBB 21", mas parece que o fato já vem fazendo alterações no jogo e distanciando seus aliados. Projota busca estratégias para fugir dos próximos paredões, motivo da conversa que teve com o parceiro Arthur durante a madrugada desta terça para quarta.

Ao falar sobre novos alvos do paredão e aliados no programa, eles citaram o nome da psicóloga Lumena. Para Arthur, "a Lumena passa a ser um alvo fácil" com a saída de Karol Conká. O rapper concordou com a declaração do amigo: “Eu também acho, mas alvo de quem, você pensa?", pergunta o rapper. Arthur responde: "Da Sarah mesmo, da Carla, Juliette…”, responde o capixaba.

“Mas a Sarah não estava pensando em votar nela, estava pensando em mim e na Pocah”, pontua o rapper, que ainda avalia a mudança de comportamento de Lumena dentro do programa: “A Carla mesmo passou uma visão sobre a Lumena, que eu já tinha conversado com a Karol, de ficar falando com ‘vozinha de bebê. Eu já tinha percebido isso nela, sabe?”

“Tipo, ela veio e militou pesadona em várias questões, em cima de todo mundo, brigou… Aí quando ela viu que estava sendo demais, ela veio tentar ser legal, mas fica forçado. E eu que sou brother dela sinto isso, que é forçado. Inclusive no dia que a Sarah ganhou o líder, ela foi de um jeito que eu falei: ‘nossa muito forçada'”, finalizou o rapper.