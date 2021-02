Por iG

Publicado 22/02/2021 17:32 | Atualizado 22/02/2021 17:33

A modelo Dayane Mello, apesar de ter a antipatia de grande parte dos telespectadores do 'Grande Fratello VIP', o 'BBB' da Itália, está chegando à final do programa com a ajuda dos brasileiros.

fotogaleria

Para se vingar, um grupo de italianos decidiu fazer um mutirão para eliminar o Gil no paredão que ele enfrenta com Karol Conká e Arthur no 'BBB 21'. No Twitter, um perfil começou o movimento "Fuori Gilberto e Forza Karol" -- "Fora Gilberto e Força Karol", em português.Vale lembrar, no entanto, que a Itália tem pouco mais de 60 milhões de habitantes, contra quase 210 milhões de brasileiros. Mesmo assim, os telespectadores do reality show brasileiro se preocupam, pois o empenho dos italianos pode diminuir a rejeição de Karol que, pelo que tudo indica, será a eliminada de terça.Vale lembrar, no entanto, que a Itália tem pouco mais de 60 milhões de habitantes, contra quase 210 milhões de brasileiros. Mesmo assim, os telespectadores do reality show brasileiro se preocupam, pois o empenho dos italianos pode diminuir a rejeição de Karol que, pelo que tudo indica, será a eliminada de terça.